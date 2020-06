Finanza sequestra 33 chili di coca al Brennero

Posted on

E’ solo in due biblioteche venete, una nel comune degli indagati Belluno – Solo due biblioteche in Veneto, e una è a Cesiomaggiore, hanno tra gli scaffali un libro difficile da reperire, che per due volte in due anni è stato preso a prestito dalla famiglia degli indagati per le lettere anonime lasciate dal misterioso “Erostrato”: […]