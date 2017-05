“SConnessi” nuovo film ai piedi delle Pale di San Martino: martedì 9 maggio si presenta alla stampa

Connect on Linked in

“SConnessi”: set operativo da giorni nel Primiero Vanoi

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Trento Film Commission torna nelle Valli trentine, dove sono custoditi scorci e panorami unic in tutta la provincia, ai piedi delle Dolomiti patrimonio Unesco.

Il film

La dipendenza dai cellulari diventa un film molto divertente e interessante… una commedia che conferma quanto oggi siamo drogati di internet e schiavi del nostro smartphone.

“Sconnessi” e’ la storia di una famiglia fortemente connessa alla rete che all’improvviso si trova per un black out senza internet tornando a “parlare”, perché dopo il piacere e l’emozione di scrivere usando carta e penna abbiamo perso il piacere di parlare per colpa dei nostri smartphone che ci fanno apparire la connessione come fonte indispensabile per il nostro benessere.

La commedia molto divertente con risvolti anche profondi e amari ha alla base il messaggio che per ritrovarsi bisogna perdere qualcosa. “Sconnessi” mai così attuale e molto atteso, scritto da Michela Andreozzi, Chistian Marazziti e Massimiliano Vado, prodotto da Camaleo Film di Roberto Cipullo e Mario Pezzi.

Le riprese

In questi giorni il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ospita a Palazzo delle Miniere e in alcune zone della Valle del Vanoi, le riprese del film “SConnessi”, diretto da Christian Marazziti, con Ricky Memphis, Fabrizio Bentivoglio, Carolina Crescentini, Antonia Liskova, prodotto da Camaleo srl, con il sostegno di Trentino Film Commission.

Martedì 9 maggio alle 11.30, al Palazzo delle Miniere, in Piazzetta del Dazio n. 2 a Fiera di Primiero, è in programma una visita sul set per la stampa, con una breve conferenza di presentazione con amministratori locali e produzione.