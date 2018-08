Fiera di Primiero si tinge di rosso con “Red carpet collection 2018”, martedì 21 agosto dalle 10

Connect on Linked in

In centro storico a Fiera di Primiero sfilano le modelle della seconda edizione di “Red carpet collection”

Fiera di Primiero (Trento) – Una colorata e originale sfilata di moda itinerante, con un tappeto rosso lungo più di 300 metri, lungo il cuore del paese tra via Terrabugio, piazza Cesare Battisti, via Fiume e via Garibaldi.

Commercianti, operatori turistici ed economici di Fiera di Primiero bissare il successo ottenuto con la serata “La montagna è di moda”, sfilata spettacolo dedicata alla moda in tutte sue forme, che ha riscosso tanto consenso fra i turisti presenti e valligiani in Auditorium.

Martedì 21 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, undici stupende modelle, tutte aspiranti Miss che hanno partecipato alla recente selezione regionale di Miss Italia, due modelli professionisti e circa 50 ragazze, ragazzi, bambine e bambini tutti del luogo, coordinati da Sonia Leonardi, – un nome una

garanzia – sfileranno per la collezione autunno – inverno, abbigliamento intimo, moda tirolese, abbigliamento bambini, pelletteria, profumi e accessori moda.

Per l’occasione tutti i bar, con i propri tavolini ricoperti di tovaglie rigorosamente di color rosso, avranno aperitivi sempre di colore rosso. L’organizzazione è curata dal comitato “FieraInsieme” in collaborazione con i negozi del centro storico.

In breve

Ottima affluenza in questi giorni dopo la riapertura della Coop di Viale Piave – Molti curiosi, tanti clienti locali e turisti hanno affollato in questi primi giorni, il centro commerciale di Transacqua. Il negozio della Famiglia Cooperativa, ha riaperto sabato 18 agosto dopo 586 giorni di chiusura dovuta agli esiti di un complesso contenzioso. Ora riapre in virtù di una nuova licenza edilizia che tiene conto degli adeguamenti normativi intervenuti negli ultimi anni. Il punto vendita di via Piave, ha una superficie di 799 metri quadri, leggermente inferiore a quella precedente, e dà lavoro ad una ventina di persone. Alla riapertura del centro, oltre al sindaco di Primiero con gli amministratori locali e i vertici coop, era presente anche la presidente della Cooperazione trentina Marina Mattarei.

Acsm spa, da novembre lascia Francesco Colaone – Dimissioni operative da inizio novembre. L’annuncio ai dipendenti nei giorni scorsi. Colaone, era procuratore speciale della società, amministratore unico di Acsm Teleriscaldamento spa, amministratore delegato di Primiero Energia spa, amministratore unico di Acsm Trading srl e consigliere di Bio Energia spa, partecipata da Acsm spa. La società non esclude ora nessuna possibilità per la sua sostituzione: dal concorso, alla selezione interna.