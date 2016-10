Fiera mercato di minerali e fossili a Trento

L’incasso della mostra verrà devoluto in beneficenza

Trento – La fiera mercato minerali, fossili, pietre lavorate e di ornamento, giunta quest’anno alla sua XVI edizione, si svolgerà questo week end, l’8 e il 9 ottobre, nel salone espositivo di Trento Fiere in via Briamasco a Trento.

La manifestazione, unica nel suo genere in regione, raggruppa un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia.

Nel salone espositivo, di 2.500 metri quadrati, i visitatori troveranno campioni di minerali provenienti da ogni parte del mondo a prezzi accessibili: fossili esteri, collane ed oggetti da ornamento di pietre preziose, semipreziose e ambra fossile nonché accessori e pubblicazioni per il collezionismo.

In un ambiente gradevole, circondati da colori e forme che solo la natura riesce a regalare, ogni visitatore potrà passeggiare e curiosare tra i molteplici stand. Non solo fossili, in fiera si potranno trovare anche ciondoli, anelli, collane o oggetti ornamentali.

All’interno della fiera si potrà visitare anche una mostra tematica di agate del Trentino, curata da Luigi e Francesca Boselli, in collaborazione con il Muse di Trento. Come di consueto, verrà dato spazio a bambini e ragazzi che potranno mettersi a caccia di fossili, denti di squalo e altri minerali, con il setaccio nella sabbia.

Durante la manifestazione verrà annunciato l’esito del concorso “Disegno un fiore” , che ha coinvolto le scuole primarie del Trentino. La premiazione avverrà alla presenza dell’assessore istruzione del Comune di Trento, Chiara Maule, sabato 8 ottobre alle 15.

Orario al pubblico : sabato 8 ottobre 9 – 19; domenica 9 ottobre 9 – 18

Per eventuali info: gmt.trento@libero.it