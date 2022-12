Fiera di Primiero: ecco come cambierà volto il rinomato centro ai piedi delle Dolomiti

Nel suggestivo borgo del Trentino orientale, ai piedi delle Dolomiti, verranno posizionati nuovi elementi, sia fissi che mobili, come informa il Comune

Primiero (Trento) – Nuovo arredo urbano a Fiera di Primiero, curato dal geometra Michel Gaier che si propone di riqualificare l’ambito urbano relativo all’area pedonale del suggestivo centro di Primiero. L’intervento prevede il contestuale inserimento di elementi di arredo urbano fissi e mobili volti a valorizzare e migliorare la qualità architettonica di tale spazio. L’attuale arredo urbano, caratterizzato da elementi eterogenei, lascerà spazio nei prossimi mesi a nuovi elementi.

Verranno realizzati due elementi di arredo fissi in acciaio cor-ten disposti in punti specifici dell’area pedonale, uno all’ingresso di via Garibaldi (che funge anche da portale nord di ingresso all’area pedonale), l’altro in prossimità dell’ingresso da via Terrabugio (che diventa il portale sud di accesso all’area pedonale).

All’interno dell’area pedonale verranno installati nuovi elementi (realizzati in acciaio zincato e verniciato tinta cor-ten) studiati in modo da generare con le loro forme gli spazi dedicati al posizionamento delle nuove sedute. Sono previste inoltre delle fioriere mobili, che saranno caratterizzate dalla piantumazione di fiori. Per alcune di esse è prevista un’eccezione, dato che è prevista la messa a dimora di piante ornamentali.

