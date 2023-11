Intervento in piazza Rusconi poco dopo le 7

Trento – Vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento ed i volontari di Gardolo, ambulanze e carabinieri, sono intervenuti mercoledì mattina poco dopo le 7 in piazza Rusconi, zona via Maccani, per un incendio in un appartamento. A quanto si apprende i feriti sarebbero due, di 59 e 23 anni, e sarebbero in gravi condizioni. L’incendio, estinto dai vigili del fuoco, pare si sia sviluppato per un corto circuito.