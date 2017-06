Diritto Annuale Camera di Commercio, attenzione ai “bollettini” che invitano a pagare somme non dovute

Connect on Linked in

Dopo l’allerta diffuso nei giorni scorsi nel Bellunese, sono arrivati in questi giorni anche a molte aziende del Trentino i bollettini ‘truffa’ che invitano a pagare somme non dovute. La Camera di commercio ha segnalato più volte la questione, ricordando di non pagare i bollettini, poichè il diritto annuo viene saldato attraverso il pagamento telematico. Nel dubbio, rivolgersi sempre al proprio commercialista, alle associazioni di categoria o alla Camera di Commercio locale

NordEst – Nello specifico, si tratta di bollettini inviati da anonimi, intestati a Centro servizi telematici, che invitano al pagamento di somme anche di quasi 400 euro, che recano un non meglio precisato numero di conto corrente sul quale versare entro una determinata scadenza.

Situazione che si ripete ogni anno, proprio con la scadenza dei diritti camerali, che normalmente vengono invece versati per via telematica dai commercialisti o dalle associazioni di categoria. La Camera di Commercio infatti, non spedisce più – come avveniva un tempo con il bollettino rosso -, le quote da versare alle varie aziende.

L’invito è quindi a prestare la massima attenzione a questi bollettini di pagamento, pubblicità ingannevoli, spesso accompagnati anche da telefonate sospette che utilizzano denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di contatti e proposte pubblicitarie estranee agli enti camerali, oppure di bollettini di conto corrente con diciture ingannevoli, che possono far pensare ad un pagamento obbligatorio richiesto dalla Ccia.

Tutte le informazioni precise sui diritti annuali della Camera di Commercio

Le Camere di Commercio informano tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sui termini, modalità e misure del versamento del Diritto Annuale 2017 secondo quanto indicato nell’allegata informativa. A supporto del versamento è disponibile il sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall’impresa http://dirittoannuale.camcom.it

Il sito,consultabile anche da smartphone e tablet, consente inoltre di procedere al pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma Pago PA, iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.