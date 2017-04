Fiaccole ed elicotteri contro il gelo nei vitigni a NordEst (VIDEO)

Connect on Linked in

Agricoltori trentini, veneti e altoatesini lottano contro danni freddo

NordEst – Irrigazione antibrina, fiaccole e addirittura elicotteri: i viticoltori e agricoltori altoatesini lottano con tutti i mezzi a loro disposizione contro i danni che l’attuale ondata di freddo potrebbe creare ai loro vitigni e meleti.

Molti contadini attivano di notte l’irrigazione che crea una sorta di corte di giaccio per impedire danni alla fioritura, creando spettacolari paesaggi di ghiaccio. Non meno suggestivo – come documenta un video pubblicato su Facebook del Pacherhof – sono le migliaia di fiaccole che vengono accese nelle piantagioni per aumentare la temperatura oppure gli elicotteri che sorvolano le viti e meleti a bassa quota per rimischiare l’aria.

I danni comunque sono ingenti, anche se per il momento ancora non prevedibili. In Austria si ipotizzano 50 milioni di euro di danni. Lo stesso accade in tutto il NordEst, in questi giorni stretto nella morsa del gelo.

Guarda il video