Festival Economia Trento alle battute finali: Autonomie a confronto con il ministro Ciriani. Da Zingaretti al Nobel Stiglitz: riflessioni su transizione, capitalismo e ambiente (VIDEO)

Tutti gli eventi principali della terza giornata. Anche venerdì altre proteste in centro, con forze di polizia schierate per garantire la massima sicurezza. Urso: “Ddl sul Made in Italy partirà con 1 miliardo di euro”. Valditara, a settembre adeguata copertura delle cattedre. Bernini, ‘ricerca più evoluta di quanto la si rappresenti’

NordEst – A margine dell’incontro che si è svolto sabato in Sala Depero sul tema “Stati, autonomie e Pnrr”, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, assieme al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher hanno avuto un incontro con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Il colloquio è servito per fare il punto su una serie di dossier portati all’attenzione del Governo, in particolare quelli attinenti le riforme e la fiscalità. È stata posta particolare attenzione al percorso sostenuto dalle due Amministrazioni autonome per chiudere alcune partite rimaste da definire dall’Accordo di Milano a suo tempo siglato con lo Stato per regolare il contributo del Trentino e dell’Alto Adige al processo di risanamento del debito pubblico. L’auspicio espresso dai due governatori riguarda la definizione di meccanismi integrativi dei rispettivi statuti attraverso legge ordinaria “rafforzata”.

Altre news dal Festival

Autonomia e riforme al centro dell’incontro con il ministro Ciriani

L’economista Zamagni: “Le diseguaglianze sono peggio della povertà”

Stiglitz: “La democrazia è a rischio, serve una riforma del capitalismo”

Questo è il tempo dell’Economia Sociale

Per il presidente del Consob, Paolo Savona, le tecnologie sono il vero strumento di mutamento della società

Università e ricerca fabbrica del domani

Scuola: ridare centralità alla figura del docente, senza timore di premiare i migliori

Il ministro della cultura Sangiuliano: “Vogliamo regalare un libro ad ogni nuovo nato”

Il passaggio generazionale nelle imprese familiari: strategia o fortuna?

È possibile una coesistenza tra mountain bike, e-bike e montagna?

Energia, industria, ambiente: Mediterraneo strategico per l’Italia

Più denaro e maggiore supporto ai paesi in via di sviluppo per la transizione climatica

“ChatGPT, quando la macchina sostituisce l’uomo nella elaborazione dei pensieri”

La Collezione Caproni sarà digitalizzata grazie ai fondi del Pnrr

Giovanni Maria Flick a Trento: “Rischiamo di non riconoscere confine tra ‘umanizzare’ tecnica e ‘tecnicizzare’ l’uomo”

Luca Zingaretti da attore a imprenditore: “Basta copioni noiosi, voglio raccontare le mie storie”

Fra parole e musica, dopo Noemi anche il battito del rap di Guè ha conquistato il pubblico del Sociale. Attesa per Brignano

Oltre l’economia, il Festival ospita un dibattito sulla trascendenza, tra scienza e fede