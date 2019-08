A Feltre taglio del nastro per nuovo Pronto soccorso e Risonanza con il governatore Zaia

NordEst – Giovedì 8 agosto, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sarà all’Ospedale di Feltre (Belluno) per l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso e della nuova Risonanza Magnetica.

Zaia giungerà alle 11.30 alla Sala Convegni del Presidio Ospedaliero feltrino. All’evento saranno presenti gli amministratori del Bellunese ma anche del vicino Primiero.

I l nuovo blocco chirurgico con sette sale operatorie, la nuova Rianimazione e il Pronto soccorso hanno richiesto un investimento di oltre 40 milioni. Le nuove realizzazioni in corso all’ospedale di Feltre sono progettate su una superficie complessiva di 8 mila metri quadrati con un investimento che, comprese le dotazioni tecnologiche, sfiora i 45 milioni di euro. La nuova Radiologia è già operativa dal dicembre scorso. Comprende tre apparecchiature digitali radiologiche dirette di ultima generazione, di cui una in grado di eseguire anche esami in 3D, una zona mammografica, due ambulatori per esami ecografici, una zona per ortopantomografie, zona Tac e la zona per la risonanza magnetica. L’unità operativa comprenderà una zona intensiva composta da due shock room per il trattamento contemporaneo di quattro pazienti, una zona open space per l’osservazione dei pazienti e le attività di monitoraggio, mentre la zona Obi (osservazione breve intensiva) viene situata a margine e controllata tramite sistema televisivo a circuito chiuso.