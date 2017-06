Feltre ricorda la tragica “Notte di Santa Marina”: lunedì 19 giugno ricorrono i 73 anni

Connect on Linked in

In un volumetto rievocativo dell’evento, pubblicato nel 1977 e dedicato in particolare al colonnello Angelo Zancanaro, si legge fra l’altro: “19 giugno 1944. La gendarmeria tedesca, coadiuvata da spie italiane, compie una spietata rappresaglia a Feltre”

Feltre – Vennero arrestate 37 persone, poi imprigionate o deportate in campi di concentramento e uccidendone altre 5: il col. Angelo Zancanaro e il figlio Luciano, colpiti nel pianerottolo della scala dell’albergo “Feltre”, l’ing. Pietro Vendrami, Romano Colonna ed Oldino De Paoli.

Quel triste episodio, noto come la “notte di Santa Marina”, è il più tragico e doloroso della dominazione nazista a Feltre”. Per ricordare questo drammatico evento, al pari degli anni scorsi, si terrà una cerimonia commemorativa alle ore 18.30, al Sacello di Via Tofana Prima, davanti alla lapide che ricorda il sacrificio di Oldino De Paoli.

Il programma prevede l’intervento del Sindaco e un momento di preghiera. Per rievocare e contestualizzare quanto accaduto, verranno lette alcune testimonianze da parte di Silvana Vignaga e il coro “Vece Voci” eseguirà alcuni canti di guerra e Resistenza. Successivamente i presenti si sposteranno in via 19 giugno 1944 per deporre una corona d’alloro alla lapide commemorativa.

In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella sala riunioni del Centro Parrocchiale di Santa Maria degli Angeli.