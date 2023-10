Trentino al primo posto in Italia per famiglie numerose

In crescita dal 2010, ma diminuiscono le coppie con figli

Trento – In Trentino, le famiglie con tre o più figli sono cresciute negli ultimi tredici anni, passando dal 10,7% del 2010 al 16,3% del 2022. Il dato emerge – informa una nota – dal Rapporto sull’attuazione del sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere familiare e della natalità, approvato dalla giunta provinciale di Trento. L’uscita dall’età feconda delle donne del baby-boom, il modificarsi delle caratteristiche dei migranti e le crisi economiche degli ultimi anni, hanno inciso pesantemente sulla natalità, assieme all’allungamento della vita.

Se da un lato le famiglie monocomponente sono quelle più frequenti e diminuiscono le coppie con figli, dall’altro si evidenzia come dal 2009 al 2022 le coppie con tre o più figli siano cresciute di cinque punti percentuali raggiungendo quota 16,3% tra le famiglie con figli, il valore più alto in Italia nel 2022″, ha spiegato Vincenzo Bertozzi, sostituto dirigente Ispat. Il rapporto viene redatto dall’Agenzia per la coesione sociale, in collaborazione con l’istituto di statistica Ispat per dare restituzione dell’impatto socio-economico di delle politiche familiari sul territorio trentino.