Primiero, l’Assemblea della Comunità approva il Piano Stralcio attività Produttive: 90 giorni per le osservazioni

Secondo incidente mortale in poche ore in Pusteria Bolzano – Incidente mortale la scorsa notte a Braies, dove un pedone è stato travolto ed ucciso da un’auto in un parcheggio nei pressi del maso Tuscher. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca con il medico d’urgenza ed i carabinieri, ma per il pedone non c’era […]