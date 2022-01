Tragico incidente sulle piste di San Martino di Castrozza: snowboarder 28enne cade e muore

Intervento in codice rosso per l’elicottero dei vigili del fuoco, domenica pomeriggio a San Martino di Castrozza verso le 15, per un giovane di 28 anni caduto con il suo snowboard sulle nevi di San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – E’ stata recuperata nel tardo pomeriggio di domenica e trasferita nella camera mortuaria di Pieve a Primiero, la salma del giovane snowboiarder romano, deceduto domenica pomeriggio – in seguito ad una caduta, per cause in corso di accertamento – sulle nevi di San Martino di Castrozza.

L’emergenza è scattata poco prima delle 15, su una delle parti più ripide della pista tre dell’Alpe Tognola. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma soprattutto il luogo dove è avvenuta la caduta, alla quale è seguito l’impatto contro alcuni alberi. Sotto shock la fidanzata del giovane 28enne che era in vacanza con lui.

Lo snowboarder è caduto violentemente, riportando gravi traumi. Da subito le sue condizioni sono apparse molto critiche ai soccorritori giunti sul posto. Dopo l’allarme, in zona si sono recati gli addetti del servizio piste con gli uomini della Polizia di Moena e i sanitari, giunti con l’elicottero da Trento.

Il velivolo di Trentino Emergenza, ha verricellato l’equipe medica, in un tratto molto ripido del tracciato. Purtroppo però, nonostante i tentativi dei sanitari, per il 28enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Polizia e addetti alle piste sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Durante la giornata, sono stati molti gli incidenti su tutte le piste da sci del Trentino, mettendo a dura prova il sistema sanitario, già impegnato sul fronte dell’emergenza covid.