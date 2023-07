Dolomiti, Falco 2 è operativo da Belluno: secondo velivolo per i soccorsi Suem

Falco 2, il secondo mezzo per l’elisoccorso in Ulss Dolomiti, operativo da giovedì mattina alle 7 dalla base di Belluno presso l’aeroporto, ha effettuato il primo soccorso verso mezzogiorno al rifugio Vandelli per un malore. Suem in caso di emergenza, ha già effettuato alcuni interventi anche nel Trentino orientale

Belluno – Nel primo pomeriggio c’è stato il “battesimo” ufficiale dell’operatività del secondo mezzo, nato da un lavoro di squadra tra la Regione Veneto, l’ulss Dolomiti, il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, e Dolomiti Emergency, dopo la positiva esperienza dello scorso anno. L’Ulss Dolomiti ha acquistato da Avincis, come da capitolato regionale, il servizio del secondo mezzo e la gestione dell’anticendio della base. Dolomiti Emergency ha messo a disposizione il personale sanitario tramite una convenzione. Gli interventi avranno la regia di CREU e SUEM.

Falco 2 farà base a Belluno, presso l’aeroporto, nella base presa in comodato d’uso dall’ulss Dolomiti da Avincis e sarà operativo fino al 20 settembre, a servizio dei residenti e dei tanti turisti che scelgono le Dolomiti per le vacanze. Da gennaio ad oggi sono già 505 le missioni di elisoccorso effettuate in provincia di Belluno, di cui 418 da Falco.