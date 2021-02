Eurostat, 400mila morti in più in Europa nel 2020

Tra gennaio e novembre, rispetto allo stesso periodo 2016-2019

NordEst – Sono stati oltre 400 mila i decessi in più registrati nell’Ue tra gennaio e novembre 2020, rispetto allo stesso periodo nel 2016-2019, ovvero il 10% in più. Lo rende noto Eurostat. La mortalità in eccesso è stata elevata durante tutto il 2020, raggiungendo il suo apice a novembre.

In Italia il tasso di mortalità è aumentato di quasi il 50% in primavera e a novembre 2020 rispetto agli stessi periodi del 2016-2019. Lo ha reso noto Eurostat, in base ai dati raccolti sull’incremento della mortalità in Europa tra marzo e novembre 2020.

L’Ue ha raggiunto un primo picco in aprile (+25%), quando Spagna (79,4%), Belgio (73,9%) e Olanda (53,5%) sono risultati i Paesi più colpiti. Nell’Ue registrati oltre 450mila decessi in più.