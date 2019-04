Europee, Battiston (PD): Sovranismo non va d’accordo con ricerca

Connect on Linked in

A Trento candidato del Pd per le elezioni europee

NordEst – “Nel settore della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo economico, l’Europa dei sovranisti non può esistere; ciascuno tira acqua al proprio mulino, quando poi ci troveremo soli per ricostruire sarà molto complicato”. Lo ha detto a Trento Roberto Battiston, ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, candidato per il Pd nel nord est alle elezioni europee.

“Non ho la tessera del Pd, non sono mai stato iscritto ad un partito politico perché ritengo che il mio contributo alla società sia di fare in modo professionale l’attività di ricerca e i ruoli di gestione che mi sono stati affidati”. Riguardo alla realtà locale, Battiston ha detto che “in Trentino abbiamo eccellenze nell’università e nella ricerca a livello mondiale; partiamo da una tradizione ottima, ma non ci si può mai fermare.

C’è bisogno quindi sempre di più di mantenersi all’avanguardia nelle competenze e nelle capacità di formazione avanzata”.