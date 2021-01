Esplosione e incendio nel padovano: perdono la vita Enrico Fontanella e la moglie Norma Todesco

Nell’abitazione si trovavano marito e moglie, Enrico Fontanella e la moglie Norma Todesco, di 88 e 85 anni. Niente da fare per i due anziani rinvenuti deceduti dagli operatori entrati con gli autorespiratori nell’abitazione

NordEst – Due anziani coniugi di 87 e 84 anni sono morti nell’incendio, seguito a un’esplosione, che si è sviluppato stamani all’interno del loro appartamento, in una frazione del comune di San Giorgio in Bosco (Padova).

Lo scoppio, secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, potrebbe essere stato causato da una perdita di Gpl, che alimenta gli impianti del piccolo stabile dove i due vivevano. Si è trattato di un’esplosione molto forte, tanto che i vicini di casa della coppia hanno sentito il boato e hanno visto tremare i vetri di casa. Poi le fiamme sono divampate, uscendo anche dalle finestre della villetta. Tanto, tantissimo fumo si è visto anche da molto lontano.

#18gennaio 7:45 #SanGiogioinBosco(PD), esplosione e conseguente incendio in una villetta nella frazione di Lobia: deceduti due coniugi ultraottantenni. Intervento dei #Vigilidelfuoco con 4 squadre per spegnere il rogo. In corso gli accertamenti dei VVF per determinare le cause pic.twitter.com/NhKvH1nQwB — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) January 18, 2021

All’arrivo delle squadre l’abitazione era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco intervenuti da Cittadella e Padova con due autopompe, un’autobotte, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Sono ora in corso gli accertamenti dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause dell’esplosione che hanno innescato anche l’incendio.