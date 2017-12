Escursionista veronese muore sul Monte Baldo, cacciatore trovato senza vita nel Pordenonese

Connect on Linked in

Uomo di 31 anni di Peschiera del Garda scivolato lungo un canale

NordEst – Un giovane 31enne di Peschiera del Garda (Verona) è morto durante un’escursione sul Monte Baldo.

L’allarme è stato lanciato dal padre che aveva perso le tracce del figlio e non lo aveva più visto rientrare. Dopo la mezzanotte sono scattate le ricerche del Soccorso Alpino, con i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Alle tre una squadra di soccorritori ha ritrovato il corpo del ragazzo, che era scivolato lungo un canale, nelle vicinanze del Rifugio Telegrafo. Il giovane, che indossava l’attrezzatura adatta per le escursioni invernali in montagna, è morto sul colpo.

In breve

Pordenone, trovato morto nelle prime ore di Natale il cacciatore di 36 anni di Maniago – Di Gabriele P., commerciante, si erano perse le tracce nel pomeriggio di domenica 24 dicembre. A dare l’allarme, intorno alle 19, erano stati i suoi amici che erano usciti con lui per una battuta di caccia e che da ore non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Il personale del soccorso alpino, percorrendo tutti i sentieri del Monte Fara ha intravvisto il corpo del cacciatore infondo a un canalone, a quota 1200, sul versante sud ovest del monte. Probabilmente l’uomo è scivolato sulla neve. Per questioni di sicurezza, in accordo con la magistratura, la salma è stata recuperata alle prime luci del giorno di Natale.