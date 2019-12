Escursionista veneto cade e muore sul Terminillo. In A22 camper in fiamme: famiglia si salva

La morte del 46enne di Vicenza arriva dopo le tre vittime dei giorni scorsi sul Gran Sasso, due delle quali erano scalatori precipitati in cordata

NordEst – L’uomo stava scalando, insieme a tre compagni di cordata, la parete est del Terminillo venerdì mattina, 27 dicembre. Per cause in corso di accertamento è scivolato da un canalone intorno alle 10. I soccorsi erano stati allertati dai compagni di escursione (rimasti illesi). Sul posto sono arrivati polizia, soccorso alpino, vigili del fuoco e 118. I corpo è stato recuperato intorno alle 11.45. A quel punto, allertato per tempo l’elicottero regionale del 118 Pegaso, è stato fatto arrivare in posto il medico di bordo che ne ha purtroppo constatato il decesso.

#Lazio, Monte Terminillo: il Soccorso Alpino, insieme alla @poliziadistato e @emergenzavvf, sta ultimando le operazioni di recupero del corpo senza vita di un alpinista scivolato nel canalone centrale. Si tratta della quarta vittima nell'Appennino in pochi giorni. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) December 27, 2019

Tragedia sfiorata in A22

Incidente stradale sulla A22 del Brennero verso le 4 del 27 dicembre. Un camper che trasportava una famiglia di Frosinone si è capovolto e si è incendiato.

I sei occupanti, fra cui tre minori, sono rimasti leggermente feriti ma sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto i pompieri da Verona che con due squadre sono riusciti a spegnere le fiamme che nel frattempo avevano avvolto completamente il mezzo.

Nell’incidente è stato coinvolto anche un 24enne di San Martino Buon Albergo (Verona) che stava transitando in quel momento in autostrada.