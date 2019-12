Governatore Alto Adige Kompatscher: c’è ottimismo ma è mancata sintonia su autonomia

Conferenza di fine anno del presidente altoatesino

Bolzano – “Il 2019 non è stato un anno negativo per l’Alto Adige. C’è molta fiducia nel futuro, le persone sono ottimiste e anche l’economia ha avuto uno sviluppo positivo. Certo non tutti stanno bene, c’è ancora molto da fare”, così il presidente della Giunta altoatesina Arno Kompatscher nel suo discorso di fine anno.

Il governatore ha sottolineato quanto la visita dei Capi di Stato, Mattarella e Van der Bellen, sia stata incisiva sia per le dichiarazioni pronunciate sia per le loro azioni. “Che queste loro prese di posizione contro fascismo e nazismo possano fungere da guida per le politiche di Roma e Bruxelles”, così Kompatscher che ha anche espresso “grande soddisfazione per le elezioni europee, con il trionfo dei moderati ed europeisti”.

Quel che ha indispettito il governatore nello scorso anno è invece stata quella “mancata intesa sui temi dell’autonomia che ha dato adito a discussioni soprattutto con ministri del M5s”. Kompatscher ha anche criticato il sistema della “giustizia italiana”.