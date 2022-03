Emergenza Ucraina, Protezione civile del Trentino Alto Adige pronta per la Moldavia

Operazione congiunta con la Provincia autonoma di Bolzano. Tende dall’Alto Adige per i profughi ucraini in Moldavia

Trento/Bolzano – La Protezione civile del Trentino, assieme a quella della Provincia autonoma di Bolzano, è pronta alla partenza per la Moldavia, in programma lunedì 21 marzo salvo contrordini dell’ultimo momento: lo ha confermato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi dopo la riunione della Giunta a Lona-Lases.



Tra Trento e Bolzano si preparano a partire in 44, con 18 mezzi, per fornire il materiale per realizzare strutture in grado di accogliere oltre 500 persone.

“’E’ un intervento di una certa responsabilità – ha detto il presidente Fugatti – in un luogo non facile, ma dimostra come il sistema trentino e altoatesino di protezione civile siano pronti in caso di necessità a mettersi a disposizione delle emergenze anche a livello internazionale. Un ringraziamento dunque a quanti si stanno organizzando e stanno lavorando per partire”.

Dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, ha spiegato Fugatti, è stata istituita una struttura di coordinamento nazionale per l’emergenza in Ucraina. Si sono svolti degli incontri tra il Dipartimento nazionale e le Province autonome di Trento e Bolzano per valutare la disponibilità a mettere a disposizione strutture per l’accoglienza e l’assistenza di 500 persone ai confini con l’Ucraina.

La Repubblica di Moldavia ha accettato l’offerta della messa a disposizione di materiali e attrezzature per la realizzazione di un campo di assistenza per 500 persone. Sono state quindi attivate le colonne mobili di Trento e Bolzano per il trasporto del materiale in una località a circa 30 chilometri dalla città di Chișinău, capitale della Moldavia.

“La sinergia attivata – ha evidenziato Fugatti – permette di raggiungere il numero di 500 posti per la struttura che si andrà a realizzare”. Il materiale che sarà fornito è il seguente: 92 tende complete di impianti elettrici capaci di accogliere 512 persone, 100 fornelli elettrici, 600 brandine da campo, 2000 coperte di lana, 14 torri faro, 5000 kit lenzuola monouso, materiale elettrico, una cucina da campo più una a servizio della colonna mobile, panche e tavoli.

Si muoveranno 44 persone tra Trento e Bolzano, tra Protezione civile, Vigili del Fuoco Volontari, Croce Rossa Italiana, Nu.Vol.A., Croce Bianca di Bolzano. In totale partiranno 18 mezzi fra quelli di Trento e quelli di Bolzano per un intervento programmato in sei giorni, tra viaggio e consegna del materiale.

La partenza – che per la componente trentina sarà da Lavis – è prevista, appunto, lunedì 21 marzo con arrivo nei pressi di Chișinău mercoledì 23, il rientro è previsto per il 26 o il 27 marzo. Dopo aver attraversato Slovenia, Ungheria e Romania, l’arrivo sarà nel comune di Leușeni. “E’ assicurata – ha evidenziato Fugatti – l’assistenza in loco dell’ambasciata italiana a Chișinău e del governo della Repubblica di Moldavia”.

In breve

La Giunta provinciale a Lona Lases, viabilità, sanità e amministrazione al centro

Casa circondariale di Spini, Fugatti: “Presto un incontro con i sindacati delle guardie carcerarie”

Pediatri in Valle di Cembra: tema all’attenzione della Giunta

Concorsi per specialisti in medicina legale e odontoiatria

Vaccino TBE: nuove disponibilità

Formazione sull’Euregio alla Casa della Pesa di Bolzano

Bypass, Provincia autonoma e Comune di Trento a Roma per l’incontro con il commissario straordinario Firmi

Accoglienza minori ucraini non accompagnati, massima attenzione della Provincia

Lavori al ponte sul Caffaro, accordo per una viabilità alternativa provvisoria

Approvate le nuove procedure di accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica

Cure intermedie presso il Presidio sociosanitario di Ala

Aggiornata la Carta di sintesi delle pericolosità

Parco dello Stelvio: via libera al programma degli interventi per l’anno 2022

Contratto del pubblico impiego, può partire la stagione dei rinnovi

Selezione pubblica, per titoli, per la nomina della/del consigliera/e di fiducia