Milano-Cortina: ok accordo Bolzano-Roma per opere

Posted on

Con i soldi spesi per fare i quiz sarebbe possibile finanziare borse di studio per i più meritevoli Venezia – “Con quel sistema astruso dei quiz persino Christian Barnard avrebbe rischiato di non poter fare medicina. Ribadisco la mia contrarietà al numero chiuso per l’accesso all’Università e sto con i ragazzi che fanno sentire la loro […]