Emergenza maltempo, parroco bellunese soccorso a passo Canali durante il temporale

Intervento dell’elicottero e degli uomini del Soccorso alpino di Primiero in Val Canali

Primiero (Trento) – Gli uomini del Soccorso alpino di Primiero – coordinati Johnny Zagonel – sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì in Val Canali, per il recupero di una persona incrodata in seguito ad un forte temporale che ha interessato la zona nel pomeriggio.

L’uomo, un parroco del bellunese, dopo aver perso il sentiero, si è ritrovato improvvisamente in difficoltà nella nebbia in zona passo Canali.

ha così chiamato immediatamente il Soccorso alpino di zona richiedendo collaborazione. La locale stazione ha prima attivato una squadra di terra e successivamente è arrivato anche l’elicottero che ha recuperato lo sfortunato escursionista bellunese in Val Canali.

Per l’escursionista, riportato in piazzola a Transacqua, fortunatamente nessuna grave conseguenza.