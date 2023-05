Emergenza maltempo in Emilia Romagna: Trentino mobilitato

Emilia Romagna, Protezione civile trentina in campo

NordEst – Una squadra di scouting della Protezione civile trentina, con compiti di verifica della situazione e di coordinamento, ha raggiunto la regione Emilia Romagna a seguito dell’alluvione che sta interessando le province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena. L’attivazione è scattata al verificarsi dell’emergenza: la squadra è composta da 6 elementi dalle competenze eterogenee, rappresentate dalle Strutture operative di Servizio Prevenzione rischi della Provincia autonoma di Trento, Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, Federazione trentina dei Vigili del fuoco volontari e Nuvola (Protezione civile dell’Ana) di Trento.

La Provincia di Trento, che coordina la Commissione speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha allertato all’1 di notte i territori nazionali e attivato le attività di scouting. La situazione appare in forte evoluzione, alla luce dell’incertezza del meteo che ha provocato lo straripamento dei corsi d’acqua, specialmente nel Ravennate, mentre altrove fiumi e torrenti sono al limite della loro capacità. In mattinata è stato fatto il punto della situazione e sono state pre-attivate le regioni seguendo il principio della prossimità. Le prime ad intervenire – quando sarà completato lo scouting – saranno le squadre di Veneto, Marche, Toscana e Liguria; seguiranno Trentino, Liguria e Piemonte.

In breve

Meloni, con Austria soluzione condivisa per il traffico pesante. “Ci sono questioni aperte, come il traffico pesante in Austria. Lavoriamo per una soluzione condivisa, e sono contenta delle aperture espressa dal Cancelliere”.

Bypass Trento, al via 15 nuovi sondaggi integrativi. In ottemperanza alle prescrizioni di Comune, Provincia di Trento, Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ministero della cultura, il Consorzio Tridentum ha iniziato la campagna di indagini geognostiche integrative lungo il tracciato della circonvallazione.

Tunnel Brennero: fresa Lilia inizia scavo da Ahrental verso sud. Nel lotto di costruzione della Galleria di base del Brennero “H41- Gola del Sill-Pfons”, in Austria, i minatori hanno avviato la fresa (TBM) “Lilia” per cominciare lo scavo della galleria principale est da Ahrental in direzione sud.

Arrestato per violenze e maltrattamenti alla madre anziana. Non era bastata la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione nei confronti di un 44enne della Val di Sole, per il quale era già stata emessa una sentenza passata in giudicato per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2017 ed il 2018 nei confronti dell’anziana madre convivente. La pena – sottolinea una nota dell’Arma – era terminata lo scorso mese di marzo e l’uomo era ritornato a casa dove aveva ripreso a maltrattare l’unica persona disposta ad accoglierlo, la propria madre, di 85 anni.