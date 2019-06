Emergenza incendi a NordEst: vasto rogo in autodemolizione, fiamme a Gallio e Bibione

Connect on Linked in

Treviso, vasto rogo in autodemolizione. A Gallio, incendio distrugge chalet. Paura a Bibione, brucia la pineta

NordEst – Un furioso incendio – visibile a distanza – si è sviluppato all’autodemolizioni Zanini, in via Postumia, tra Treviso e Lanzago di Silea. I vigili del fuoco veneti, accorsi in forze con numerosi mezzi, si sono battuti per circoscrivere il perimetro delle fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero. Nessun ferito. Accertamenti in corso sull’origine delle fiamme.

#13giugno, nel tardo pomeriggio di #oggi quattro squadre di #vigilidelfuoco sono intervenuti per l’#incendio di un autodemolizioni a Silea (TV): fiamme spente, evitata la propagazione al resto dell’attività #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/XcvAUwhJMC — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 13, 2019

Incendio anche a Gallio

#13giugno 17:00 #Gallio(VI), incendio di una tipica abitazione di montagna con annessa pizzeria #vigilidelfuoco con 5 mezzi e 14 operatori riescono a circoscrivere le fiamme #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/imNwFfckmr — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) June 13, 2019

A Bibione fiamme nella pineta

Fiamme all’improvviso a Bibione. I Vigili del fuoco sono stati mobilitati dalle 18.30 per un incendio in via Ariete, in una piccola porzione di pineta non lontano dalle Terme. Il rogo si è presto alzato, favorito anche dalla sterpaglia particolarmente secca.