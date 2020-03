Emergenza Covid19, Azienda Ambiente conferma Centri di Raccolta chiusi a Primiero: ecco alcune nuove regole da seguire per i rifiuti

Solo Le persone poste in quarantena obbligatoria – informa Azienda Ambiente – non devono effettuare la raccolta differenziata ma devono porre i rifiuti indistintamente nel secco non riciclabile

Primiero (Trento) – Azienda Ambiente ribadisce in queste ore alla comunità locale, che al fine della tutela degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti e della salute pubblica le persone affette da coronavirus e le persone poste in quantantena obbligatoria non devono effettuare la raccolta differenziata ma devono porre i rifiuti indistintamente nel secco non riciclabile come da disposizioni dell’ ISS.

Coloro che non sono in grado di gestire i rifiuti in questo modo a causa delle ridotte dimensioni dei contenitori possono rivolgersi ad Azienda Ambiente la quale sostituirà il contenitore esistente con uno di dimensioni più idonee direttamente al domicilio dell’utente e garantendo il totale rispetto della privacy.

Per qualsiasi necessità è possibile contattare Azienda Ambiente al numero di telefono 0439/62624