Comune di Trento, Enrico Menapace è il nuovo direttore generale

Il sindaco Franco Ianeselli ha firmato il decreto di nomina di Enrico Menapace quale nuovo direttore generale del Comune di Trento

Trento – Menapace succede a Livia Ferrario che oggi, nel giorno del suo compleanno, va in pensione. “Ringrazio di cuore la dottoressa Ferrario per il servizio reso, la lealtà verso l’istituzione e il coraggio con il quale ha accompagnato la Giunta e l’Amministrazione in questi anni ricchi di sfide” ha detto il sindaco. Anche Enrico Menapace proviene dai vertici dell’amministrazione provinciale dove ha ricoperto i ruoli di segretario generale della Giunta provinciale e di dirigente generale dell’Appa e dell’Avvocatura.

“Per questa parte conclusiva di consiliatura Menapace porterà la sua esperienza manageriale e la sua competenza specifica in ambito giuridico e ambientale, conoscenze di grandissima utilità viste le trasformazioni urbanistiche in atto nella nostra città” è stato il commento del primo cittadino nel dare il benvenuto al nuovo direttore generale.

In breve

Lunedì in piazza Duomo a Trento, arriva il grande albero di Natale. Si avvicina il Natale e lunedì prossimo 4 novembre – com’è tradizione – in piazza Duomo arriverà il grande albero che verrà addobbato per le feste. Si tratta di un Abete di Douglas proveniente da Candriai; è stato scelto di concerto da Comune e Azienda forestale Trento – Sopramonte perché incombeva troppo vicino all’edifico della Fondazione “asilo nel bosco” e andava comunque tagliato per ragioni di sicurezza. Ad accoglierlo ci saranno la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e il vi cedirettore dell’Azienda forestale Daniele Lubello.