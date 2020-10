Paura, rabbia, tristezza. Ogni giorno, tutti i giorni ci siamo immersi…

di Annalisa Borghese

Ma dove vanno a finire poi queste emozioni? E, soprattutto, come gestirle? Claudio Tomaello, counselor e narratore teatrale, ha chiesto aiuto alle fiabe e ha scoperto che siamo “sotto incantesimo”.

Una paura da aggiungere alle già tante che abbiamo? No, perché dagli incantesimi si esce. Possediamo le chiavi per uscirne. Ce le offrono le fiabe e Claudio ce le racconta in un nuovo spettacolo teatrale nato apposta in queste ultime settimane. Anzi, a dire il vero, a sentire lui sta nascendo ora.

«Fino a tre giorni fa ero convinto che lo spettacolo fosse pronto. Avevo scritto il testo, provato e tutto mi pareva girare. Ma poi, l’altra notte, ho avuto una sensazione fastidiosamente nitida: così non va! Accidenti… «Fino a tre giorni fa ero convinto che lo spettacolo fosse pronto. Avevo scritto il testo, provato e tutto mi pareva girare. Ma poi, l’altra notte, ho avuto una sensazione fastidiosamente nitida: così non va! Accidenti…

Accanto ad essa, è iniziato ad arrivare il filo di una storia: fidati, mi diceva la Voce dentro, segui questo filo. Ma mancano pochi giorni all’anteprima, non si può scrivere uno spettacolo in così poco tempo.

“Fidati”.

Così ad un certo punto mi sono arreso, ho posato paure e ragionevolezze e ho detto: ok, mi fido. Le ultime tre notti le ho passate a scrivere – che di giorno tempo non ce n’è – e, tra le gioie e i dolori di ogni processo creativo, il nuovo filo narrativo si è dipanato nella mia mente».

Claudio Tomaello andrà in scena sabato 17 ottobre alle 11.00 a Cordenons, in provicia di Pordenone. Sarà una matinée teatrale con aperitivo vegano, in un ampio parco. La prenotazione è obbligatoria presso lo studio Ayurthai di Pordenone che organizza l’evento.

Se vi siete incuriositi date un’occhiata al trailer dello spettacolo “Le Fiabe e gli incantesimi del Covid”.

Magari accompagnate la visione ad una tisana rasserenante alla melissa, tiglio e fiori d’arancio.