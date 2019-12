Elisoccorso sull’Alpe Tognola per un incidente nello snowpark. Molti interventi su tutte le piste del Trentino

San Martino di Castrozza (Trento) – Un giovane è rimasto ferito seriamente venerdì pomeriggio, poco prima delle 15, in seguito ad una brutta caduta nello snowpark dell’Alpe Tognola a San Martino di Castrozza.

Dopo i primi soccorsi in pista, in zona è stato fatto arrivare da trento anche l’elicottero con l’equipe medica che ha stabilizzato lo snowboarder e lo ha poi trasferito in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

Sono giornate di grande lavoro per i sanitari del 118 impegnati su tutte le piste del Trentino dalla Val di Fassa a Campiglio, fino a Primiero, con piccoli e grandi traumi che richiedono l’impegno di molte persone, sempre pronte ad intervenire in tempi rapidi.