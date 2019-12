Trento, droga sotto i sedili dell’auto: sequestrate 700 dosi per un valore di 15mila euro

I due avevano nascosto la sostanza stupefacente anche nel forno della cucina

Trento – La coppia è stata fermata in auto, mentre percorreva via Milano a Trento. Sotto i sedili erano nascosti 200 grammi di eroina. Altrettanti i carabinieri ne hanno trovati nel forno della loro cucina.

Droga che si sarebbe trasformata in oltre 700 dosi da spacciare, per un valore di 15 mila euro. Così un tunisino, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie italiana, entrambi 32 enni, sono stati fermati dai militari.

L’uomo è stato denunciato per detenzione e traffico di stupefacenti e si trova in carcere a Spini. Anche per la donna, ancora libera, è scattata la denuncia per concorso nell’attività di spaccio.

