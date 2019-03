Elisoccorso a San Martino di Castrozza: terzo intervento sulle piste in pochi giorni. Settimane di grande lavoro per il Nucleo in tutto il Trentino

Connect on Linked in

Sono giorni di gran lavoro per i sanitari del 118 sulle nevi di San Martino di Castrozza e sulle piste di tutto il Trentino

San Martino di Castrozza (Trento) – Eliambulanza ai piedi delle Pale di San Martino mercoledì mattina per un incidente sulle piste da sci, nel quale è rimasto coinvolto un ragazzino. Per cause da accertare, il giovane sarebbe caduto per alcuni metri fuori pista, nei pressi di malga Val Cigolera.

Immediate sono scattate le operazioni di soccorso con gli uomini delle forze dell’ordine in servizio sulle piste e di seguito con l’intervento dei sanitari del 118 supportati dall’equipe medica arrivata in volo da Trento. Il giovane è stato elitrasportato al Santa Chiara – secondo quanto conferma la Centrale 118 Trentino Emergenza – in codice giallo, con patologia traumatica. Si tratta del terzo intervento dell’elicottero in pochi giorni sulle piste da sci locali, per cadute o traumi sulle nevi, fortunatamente non gravi.

In tutto il Trentino, sono molte le operazioni di soccorso dei sanitari e del Nucleo elicotteri in queste settimane di vacanza per molti giovani, in occasione della pausa di carnevale.

Guarda il video dell’intervento in pista

di Stefano big Taufer