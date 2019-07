Elisoccorso nel Vanoi martedì sera: 58enne ferito a Ronco

Connect on Linked in

Incidente martedì sera verso le 20 a Ronco nel Vanoi. Ambulanza ed elicottero in azione

Ronco (Valle del Vanoi) – Un uomo di 58 anni è stato soccorso martedì sera dall’elicottero a Ronco Gasperi, frazione del comune di Canal San Bovo.

Per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto ferito da una balla di fieno che lo ha travolto. Immediati sono scattati i soccorsi con il supporto dell’equipe medica giunta in elicottero da Trento.

L’elicottero è atterrato a Canal San Bovo e il ferito è stato trasferito da Ronco in ambulanza in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo.