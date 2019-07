Incidente moto – bici a malga Rolle: intervento dell’elisoccorso

Connect on Linked in

Poco prima delle 11 di giovedì mattina

Passo Rolle (Trento) – Elisoccorso in azione giovedì mattina in zona malga Rolle a Primiero. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un centauro e un ciclista.

Il ciclista è stato trasferito in ospedale a Belluno, secondo quanto comunica la Centrale di Emergenza 118, ma non sarebbe in condizioni gravi. Ferito lievemente invece il motociclista coinvolto nell’incidente.

Sul posto, intervento della Croce rossa, dei Carabinieri di Primiero e dei Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza.