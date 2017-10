Referendum Autonomia in Veneto, Zaia; “Roma ci chiede conto, 2 milioni per militari”

Connect on Linked in

Il governatore del Veneto: ‘E’ l’ultimo disperato tentativo impedire esercizio voto democratico’

NordEst – A due giorni dall’apertura dei seggi per il referendum sull’autonomia si apre un nuovo scontro tra Veneto e Governo, che ha chiesto alla Regione poco più di 2 milioni di euro per i costi di utilizzo della forza pubblica ai seggi.

“E’ l’ultimo disperato tentativo di impedire ai veneti l’esercizio democratico del voto. Un motivo in più per andare a votare” commenta il governatore Luca Zaia, accogliendo “con un sorriso gandhiano e una certa assuefazione ai colpi bassi – spiega – l’ultima sorpresa proveniente da Roma”.

La comunicazione è giunta da parte del Ministero dell’Interno, con la richiesta di pagamento di 2.044.875,00 euro per i costi di utilizzo della forza pubblica connesso alla consultazione.

“Se questo è il segno della leale collaborazione fra istituzioni che ci è sempre stata garantita sui tavoli romani in più occasioni, siamo davvero alla frutta” conclude Zaia.

Il conto da Roma

A due giorni dall’apertura dei seggi, senza preavviso, ci viene recapitato da Roma il conto per l’ordine pubblico. > https://t.co/TrpfghkCzl pic.twitter.com/OR6osAiIYg — Luca Zaia (@zaiapresidente) October 18, 2017

Governatore veneto al seggio alle 6.45

“Domenica sarò a votare al seggio un quarto d’ora prima dell’apertura, alle 7 meno un quarto, sia per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo referendum, sia per dare un segnale dell’importanza di andare a votare”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, presentando gli ultimi dettagli del referendum per l’autonomia del Veneto, che chiamerà alle urne 4 milioni e 76 mila elettori, dalle 7 alle 23.

“La macchina – ha affermato Zaia – è pronta per quella che è una consultazione sull’autonomia, nell’alveo della Costituzione e nel rispetto della legge e della legalità, utilizzando tutti gli strumenti che la stessa legge ci dà.

Non voglio quindi che nessuno chiami in ballo altri argomenti, a partire da quello dell’indipendenza: un’esperienza che abbiamo già tentato nel 2014, con una proposta di legge che in quel caso è stata cassata dalla Corte costituzionale”.