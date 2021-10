Elisoccorso in Val di Fassa e a San Martino di Castrozza per due interventi in quota

Soccorso alpino ed elicottero in azione verso le 14 di venerdì sulle torri del Sella e di seguito sulle Pale di San Martino, al Velo della Madonna

Trento – Soccorso alpino ed elicottero trentino in azione venerdì verso le 14, per un incidente in montagna sulla seconda torre del Sella.

Poco dopo intervento anche sulle Pale di San Martino per una giovane colta da malore al rifuogio al Velo della Madonna. E’ stata trasferita al vicino ospedale di Cavalese per i controlli del caso.

Notizia in aggiornamento