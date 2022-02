Elisoccorso a passo Rolle: soccorso un 66enne in seguito ad una caduta

Posted on

La 15esima edizione dei Campionati europei per boscaioli si è tenuta a Hartberg, in Austria I Campionati europei per boscaioli (o dei lavori forestali) si svolgono ogni anno dal 2002 e vedono la partecipazione di studenti delle scuole professionali di economia forestale di mezza Europa: Ogni squadra è composta da quattro ragazzi tra i 16 e i […]