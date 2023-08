Posted on

Il Presidente della Regione del Veneto promette tolleranza zero Venezia – “L’unica differenza tra Roma e il Veneto è che da noi, per un puro miracolo, non ci sono stati dei morti, ma anche le nostre strade sono oramai teatro teatro di vere e proprie scorribande da far west. Oggi a Cornuda e Godega Sant’Urbano si sono […]