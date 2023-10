Vajont 60: i ricordi dei primi soccorritori partiti da Primiero e Vanoi nel 1963

Oggi come ieri, i vigili del fuoco del Primiero Vanoi sono tornati nel Bellunese domenica 8 ottobre 2023, per partecipare alla cerimonia di intitolazione di una via dedicata ai volontari intervenuti dopo la tragedia. Lunedì 9 ottobre la grande celebrazione del 60° del Vajont con il Presidente Mattarella

NordEst – Alla solenne cerimonia dedicata ai soccorritori di Longaone del 1963, domenica 8 ottobre 2023, era presente anche una delegazione del Primiero Vanoi per le celebrazioni del 60° della tragedia. Tra loro, c’erano in particolare, due soccorritori e volontari in prima linea all’epoca, gli ex comandanti dei corpi di San Martino di Castrozza e Canal San Bovo, Giuseppe Maerjld e Giovanni Bravin (nella foto in basso).

Le cronache locali dell’epoca

In accordo con il comando provinciale di Belluno – ci ricordano le note di quei giorni – veniva deciso l’invio di uomini e mezzi. Alla spedizione partecipavano 20 vigili di Fiera di Primiero al comando di Saverio Bancher, 19 di Canal San Bovo al comando di Giacomo Mioranza, 6 di Mezzano al comando di Enrico Zeni e 4 di Imèr al comando di Giacomo Brandstetter. I mezzi erano costituiti da 5 campagnole con carrello, 1 unimog e 4 autovetture. Partirono da Fiera alle ore 9.00. Durante la prima giornata le squadre si prodigarono nel recupero salme sul ponte del Maè, al loro trasporto e sistemazione. Con forze più ridotte, le operazioni proseguirono anche nei giorni successivi. Le vittime del Vajont, riposano nel cimitero di Fortogna, pochi chilometri prima di Longarone.

La dedica ai volontari

“Durante una emozionante cerimonia – spiega l’ispettore dei Vigili del fuoco dell’Unione distrettuale di Primiero, Alberto Tisot – , sono stati ricordati quei tragici momenti ed è stata intitolata una via ai soccorritori. I vigili del fuoco del Primiero furono tra i primi a raggiungere i luoghi dell’evento per portare solidarietà e soccorso”.

L’opera dei Vigili del fuoco nel Vajont

[LONGARONE 9 ottobre – 23 dicembre 1963 Nnntero speciale delta Rivista Mensile ANT1rCEND1O E PROTEZIONE CIVILE ROMA]

Vajont_1963_-_Longarone_con_logo (pdf)