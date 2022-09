Elicottero a Siror nel Primiero per una donna caduta da una scala: trasferita a Trento

Sanitari del 118 ed elicottero di Trentino emergenza mobilitati martedì mattina a Siror

Siror (Trento) – L’elisoccorso è atterrato martedì mattina verso le 9.30 nei prati di Siror, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, per prestare le prime cure ad una donna del posto, di 71 anni, caduta – per cause in corso di accertamento – da una scala della propria abitazione, situata in via Cismon.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di turno, i vigili del fuoco di Primiero e i carabinieri della stazone di zona, per le verifiche del caso. Secondo le informazioni fornite dalla Centrale di Trentino emergenza, la signora ha riportato vari politraumi ed è stata trasferita in codice rosso e in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In breve