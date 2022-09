Bolzano, minori puntano laser su elicottero Carabinieri durante controlli

Minorenni hanno puntato un laser verso il pilota di un elicottero dei carabinieri in perlustrazione sopra Bolzano e quando i militari li hanno individuati sono intervenuti a difenderli i genitori. È successo la scorsa notte a Bolzano

Bolzano – L’episodio, che la stessa Arma definisce “triste e singolare”, è accaduto poco prima delle 21 nella zona compresa tra via Piacenza, via Alessandria e via Bari. Mentre un velivolo del 3/o nucleo elicotteri dei carabinieri di Bolzano era in volo per una perlustrazione notturna, due ragazzini minorenni da terra hanno puntato un laser disturbando il pilota e costringendolo a spostarsi.

Non contenti hanno insistito, così i carabinieri a bordo dell’elicottero hanno illuminato con il faro la zona da cui proveniva il fascio di luce verde e hanno individuato i due, che hanno tentato di scappare. Dall’elicottero altri carabinieri a terra sono stati indirizzati verso i responsabili e hanno intercettato i due minorenni, che si sono però mescolati ad un gruppetto di ragazzi presente in un parcheggio. L’autore della pericolosa bravata si era nel frattempo disfatto del laser e i carabinieri non l’hanno quindi trovato.

Il gruppetto di ragazzini, tutti minorenni – sottolineano i carabinieri – ha ricevuto un inaspettato appoggio dai rispettivi genitori che, anziché riprenderli per il loro stupido e potenzialmente pericoloso comportamento, se la sono presa coi carabinieri. La vicenda sarà riferita in Procura della Repubblica per i minorenni. Il reato di “attentati alla sicurezza dei trasporti” prevede infatti la reclusione da uno a cinque anni.

Controlli straordinari in Alto Adige

L’operazione straordinaria, del comando provinciale dei Carabinieri di Bolzano, ha portato a sette sequestri di droga: uno a Vipiteno, Egna e Bressanone e quattro a Merano. Quasi 450 le persone e più di 200 i veicoli controllati. Controllati anche una sessantina di locali pubblici e relativi avventori senza riscontrare violazioni.