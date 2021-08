Elicottero a Primiero a Ferragosto, per un sanitario a Mezzano: giornata di grande lavoro in tutto il Trentino

Nuovo sanitario nel primo pomeriggio di domenica a Primiero. Molti interventi in queste ore dalla Val di Fassa alla Val di Sole

Mezzano (Trento) – Elisoccorso nuovamente a Primiero nel giorno di Ferragosto per un intervento sanitario a Mezzano verso le 14. Un turista alloggiato in una struttura turistica della zona, è stato improvvisamente colto da un grave malore ed è stato soccorso prima dal 118 e poi dall’equipe medica giunta in volo da Trento. Poco dopo, il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento in prognosi riservata, per la persona colta da malore.