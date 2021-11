Val di Non, Castel Valer verso la cessione alla Provincia di Trento

Posted on

Pressione in aumento da lunedì per l’espansione di un anticiclone di origine atlantica sul centro Europa, ma la presenza di aria un po’ umida alle quote medio-basse determina la presenza di qualche annuvolamento stratiforme. Poi, per gran parte della settimana, un campo di alta pressione sull’Europa orientale interesserà l’arco alpino, pur rimanendo sui margini meridionali […]