Ferragosto senza decessi covid in Trentino Alto Adige

A Bolzano rilevati 19 casi positivi da Pcr e 13 test antigenici positivi. I ricoverati balzano da 13 a 18. Zero decessi, 47 nuovi contagi, salgono a 20 i ricoverati in Trentino

Trento/Bolzano – A Trento, il giorno di Ferragosto porta la conferma del trend che da 41 giorni consecutivi consente di mantenere a zero il livello dei decessi causati dal Covid. Per contro il numero dei contagiati sale di altri 47 casi ed anche le ospedalizzazioni registrano un incremento passando da 17 a 20. Rimangono alti i numeri dei tamponi (ieri quasi 3.300); sul fronte della campagna vaccinale, stamattina le somministrazioni sono arrivate a 629.989.

Il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 254 tamponi molecolari che hanno individuato 22 nuovi casi positivi e confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.019, dei quali 25 sono risultati positivi.

Una decina di nuovi contagiati ha meno di 19 anni (per la precisione 2 tra 11-13 anni e 8 tra 14-19 anni) ma ci sono anche 6 tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni. Come accennato, ci sono stati 3 nuovi ricoveri (e nessuna dimissione) che portano il totale dei pazienti Covid a 20, di cui 1 sempre in rianimazione.

Questi i dettagli sulle vaccinazioni: 629.989 somministrazioni, 272.043 delle quali riferite a seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.201 dosi, che diventano 90.261 per la fascia 70-79 anni e 106.108 in quella tra i 60 ed i 69 anni. Infine i guariti: con i 19 di oggi, il totale diventa 45.081.

Il punto a Bolzano

Calano i positivi, da 52 a 32, ma aumentano i ricoveri, che ieri erano 13 e oggi sono 19 (3 nuovi e altrettanti pervenuti in ritardo), compreso uno in terapia intensiva. A livello provinciale ad oggi (15 agosto) sono stati effettuati in totale 619.376 tamponi su 231.444 persone.

Tamponi effettuati ieri (14 agosto): 379

Nuovi casi testati positivi da PCR: 19

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 49.265

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 619.376

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 231.444 (+142)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.699.538

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 26.730

Test antigenici eseguiti ieri: 5.229

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 13

Test nasali eseguiti fino al 14.08.2021: 820.310 test totali, 970 risultati positivi, di cui 422 confermati, 352 PCR negativi, 196 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 18* (+3 pazienti ieri; inoltre è da integrare il dato di ieri per +3 pazienti, un dato inoltrato ad oggi).

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 2

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.184 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.413

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 137.984

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 139.397

Guariti totali: 74.252 (+29).