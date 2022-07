Belluno, decollato dall’elisuperficie di Fiames a Cortina, il secondo elicottero a servizio del SUEM 118 per l’estate

Sarà operativo nei mesi di luglio e agosto per interventi di emergenza e urgenza in ulss Dolomiti

Cortina (Belluno) – Un servizio in più per i residenti e i turisti, nei mesi di maggior afflusso in montagna. Si chiama Delta Echo ed è un airbus 145 a 5 pale, che garantisce un ottimo comfort per pazienti e soccorritori. Farà base a Fiames a Cortina. Sarà in servizio 7 giorni su 7, per 12 ore al giorno, attivato in caso di necessità dalla Centrale operativa SUEM 118, che ha la regia dei soccorsi via terra e via aria.

Il progetto sperimentale nasce da un’idea di Dolomiti Emergency, che ne garantisce la sostenibilità economica insieme alla Regione Veneto. L’idea si è concretizzata grazie alla sinergia con il Centro Regionale Emergenza Urgenza, l’ulss Dolomiti e il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi – CNSAS . Giovedì, è stata firmata una convenzione per la disciplina dei rapporti tra i vari enti che contribuisco a rendere operativa questa sperimentazione.

Venerdì è stato dato l’avvio ufficiale della attività alla presenza dei vertici di CREU, Ulss Dolomiti, Dolomiti Emergency e Soccorso Alpino e dei rappresentanti del Comune di Cortina. Da tutti un appello alla prudenza per chi sceglie di vivere le vacanze nelle nostre montagne, per non mettere a repentaglio se stessi e i soccorritori. Non appena finita la piccola cerimonia, Delta Echo è subito decollato per la sua prima missione tar le Dolomiti patrimonio Unesco.

In breve

Nel Bellunese, ai amplia intanto, ulteriormente la già fitta lista di approdi abilitati per il volo notturno in Ulss Dolomiti. Sono operative 9 piazzole autorizzate per il volo notturno in 9 rifugi alpini della provincia che grazie alla modalità di volo notturno e all’uso dei visori potranno anche essere raggiunti nelle ore serali, con un miglioramento della sicurezza della copertura del territorio. I rifugi dove l’elisoccorso potrà atterrare anche di notte sono: ANTELAO, AURONZO, AVERAU, CHIGGIATO, LARESEI, LAVAREDO, PADOVA, SASSOBIANCO, TISSI.