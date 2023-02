L’aiuto nella scelta dell’assicurazione perfetta

Fare una comparazione delle assicurazioni online su Compara.Semplice.it permette non solo di tutelare il consumatore, ma anche di fargli risparmiare consistenti somme di denaro senza rinunciare alle sue esigenze

Requisiti fondamentali di un comparatore online

Un comparatore online di tutto rispetto deve avere i seguenti requisiti:

– consentire di paragonare tutte le polizze disponibili, le rispettive condizioni più l’estensione della copertura;

– offrire un servizio di consulenza telefonica per rispondere a qualsiasi dubbio o richiesta da parte degli utenti, in modo che abbiano un quadro completo della polizza assicurativa che intendono stipulare;

– possedere un sito internet facilmente consultabile sia da computer che da smartphone e tablet, visto che sempre più utenti si collegano a Internet tramite i dispositivi mobili;

– avere un layout facile da comprendere e testi scritti in maniera chiara, in quanto a nessun utente piace navigare all’interno di piattaforme difficili da manovrare.

Polizze assicurative: quali possono essere acquistate online

Online puoi acquistare numerose tipologie di polizze, tra cui:

– Rc auto per utenti privati e aziende;

– assicurazioni casa contro furti, calamità naturali e danni causati da vari fattori;

– assicurazioni contro infortuni e/o malattia in viaggio oppure tra le mura domestiche;

– assicurazioni moto, camper, biciclette, monopattini e ciclomotori 50;

– assicurazioni sulla vita, per lo più stipulate dai capofamiglia per tutelare i loro cari in caso di malattia oppure decesso;

– assicurazioni per gli animali domestici, soprattutto per i cani di grossa taglia e facenti parte delle cosiddette razze pericolose;

– assicurazioni mutuo, le quali permettono di pagare le rate per un determinato periodo di tempo in caso di malattia, infortunio oppure perdita del lavoro;

– assicurazioni per oggetti personali come dispositivi elettronici (computer,smartphonee,dronii e macchine fotografiche), gioielli e opere d’arte;

– assicurazioni professionali per medici, avvocati e free lance in caso di malattia, infortunio, errore oppure tutela della reputazione.

Assicurazione online: come trovare quella più conveniente

La scelta di una polizza assicurativa online richiede molta attenzione perché, sebbene il preventivo possa sembrare conveniente, è bene sincerarsi circa l’effettiva affidabilità della compagnia.

Puoi verificare tale dettaglio controllando se quest’ultima è iscritta al registro IVASS , ossia l’Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, nonché l’autorità addetta al monitoraggio del suddetto ambito.

Nessun professionista e azienda può infatti vendere polizze senza essere iscritto/a a questo albo e possedere un apposito codice identificativo.

Per non incappare in truffe, è sempre meglio controllare che sul sito in questione siano presenti solo imprese accreditate.

Una volta avuta questa conferma, non ti resta che confrontare tutti i preventivi di tuo interesse con i relativi costi e servizi (massimali, franchigia e massimali).

Al fine di poter visionare dei risultati quanto più affini alle tue esigenze, inserisci dati precisi.

Perché le polizze online sono più economiche?

Le polizze assicurative online costano meno rispetto a quelle vendute presso le tradizionali agenzie con sede fisica, poiché non prevedono il pagamento di numerose spese di quest’ultime, basti pensare a bollette, affitto/acquisto del locale e compenso per dipendenti o intermediari.

Stipulare un’assicurazione online è affidabile e sicuro?

Se ti appresti a effettuare per la prima volta un acquisto del genere, questa domanda può sorgere spontanea, in quanto potresti temere di non ricevere servizi e assistenza adeguati, specie quando si verifica una situazione d’emergenza oppure desideri richiedere un rimborso per una diaria.

Questi dubbi sono nella maggior parte dei casi infondati, poiché le compagnie che operano sul web appartengono a gruppi assicurativi presenti sul mercato da diversi anni.

Parlando invece dell’assistenza, molte compagnie mettono a disposizione dei clienti delle app da scaricare gratuitamente sullo smartphone per gestire in totale autonomia tutti gli aspetti della polizza, tra cui rinnovo e invio della documentazione qualora si verifichi un sinistro.

Quali sono i metodi di pagamento accettati?

Puoi effettuare il pagamento della tua polizza assicurativa online, in un’unica soluzione oppure in rateizzato, attraverso le seguenti modalità:

– carte di credito, anche prepagate;

– bancomat presso gli sportelli automatici abilitati;

– bonifico bancario;

– sistemi di pagamento istantaneo come PayPal;

– bollettino postale;

– pagamento in contanti presso tabaccherie e negozi.