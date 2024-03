Elezioni provinciali Belluno: vota il 73,08% degli amministratori, scrutinio domenica

Si è votato il rinnovo del consiglio provinciale come prevede la legge Delrio. Sono chiamati alle urne solamente sindaci e consiglieri comunali in carica. Le operazioni di scrutinio saranno espletate domenica mattina

NordEst – Alle 20 di sabato, chiusura del seggio per le elezioni provinciali, hanno votato 497 elettori sul totale dei 680 aventi diritto di voto. È il primo dato della tornata elettorale di Palazzo Piloni, dove si è votato il rinnovo del consiglio provinciale: come prevede la legge Delrio sono chiamati alle urne solamente sindaci e consiglieri comunali in carica. L’affluenza è pari al 73,08%, in linea con quella dell’ultima tornata elettorale, del 18 dicembre 2021: allora si votava per il consiglio e anche per il presidente e l’affluenza era stata del 70,74%.

Quanto alle fasce di ponderazione – va ricordato infatti che gli elettori erano divisi in fasce, corrispondenti al peso demografico del Comune rappresentato e con valori differenti – la fascia E corrispondente al solo Comune di Belluno (comprendente i Comuni sopra i 30mila abitanti) ha visto il 100% di affluenza. La fascia D (Borgo Valbelluna, Feltre e Sedico) il 95,74%. In fascia C (i Comuni tra i 5mila e i 10mila abitanti) ha votato il 93,59% degli aventi diritto, in fascia B (i Comuni fra i 3mila e i 5mila abitanti) l’81,39%. Infine, relativamente alla fascia A (che comprende i Comuni sotto i 3mila abitanti) ha votato il 63,30% degli aventi diritto. Le operazioni di scrutinio saranno espletate domenica mattina.