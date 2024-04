Due interventi in due giorni a Primiero per l’elisoccorso

Dopo l’emergenza sanitaria di martedì pomeriggio a Tonadico, l’eliambulanza è intervenuta nuovamente mercoledì mattina a Siror per un grave malore

Primiero (Trento) – Sanitari del 118 e vigili del fuoco di Primiero mobilitati nuovamente mercoledì mattina verso le 10 a Siror, per un grave malore. Sul posto si è diretto anche l’elicottero proveniente da Trento, atterrato nei pressi della pista ciclabile con il supporto dei vigili del fuoco della zona..

Due interventi in due giorni

Martedì pomeriggio l’elicottero era intervenuto invece a Tonadico per un codice rosso in un’abitazione a breve distanza dal centro del paese. Anche in questo caso, l’eliambulanza è atterrata nei prati vicini al luogo dell’emergenza sanitaria.