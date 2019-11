Drena, precipita dalla ferrata Rio Sallagoni: grave giovane trentino

In breve

Estorsione e ricatti sessuali online, la Questura di Trento scova un truffatore romano sul web, vittima un trentino. Un 29enne di Roma, usando lo pseudonimo “bear” ha offerto prestazioni sessuali su un sito d’incontri. Qui è stato contattato dalla vittima, un trentino, che ha acconsentito a mandargli foto in atteggiamenti sessuali espliciti, usando un servizio di instant messaging, abbinato al telefono. Il trentino – preoccupato però dalle successive minacce di pubblicazione sul web – ha pagato al romano 10mila euro in varie soluzioni. A quel punto l’uomo esasperato si è rivolto alla Questura di Trento, raccontando tutto. Le indagini hanno portato ad individuare l’estorsore, arrestato all’alba in collaborazione con la Squadra Mobile di Roma.