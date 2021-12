Drammatico schianto in auto a Celledizzo in Val di Pejo: muore un giovane

Gravissimo incidente verso le 9 di mercoledì mattina. La vittima è Tommaso Delpero, 27 anni

Trento – Il giovane si stava recando al lavoro ad Ossana, quando – per cause da accertare – la sua auto si è ribaltata più volte prima di fermarsi ruote all’aria. L’incidente è accaduto poco prima delle 9 di mercoledì 1 dicembre sulla strada provinciale 87 al bivio di Celledizzo nel comune di Peio.

Alla guida dell’auto uscita di strada un giovane di 27 anni: Tommaso Delpero, 27 anni, deceduto in seguito alle gravissime le ferite riportate. Per il giovane non c’è stato niente da fare, nonostante il rapido intervento dell’elicottero da Trento e dei vigili del fuoco di Peio e Ossana.